Lil' Kleine gaf 40.000 euro uit in modezaak omdat personeel hem wegkeek

,,Om een statement te maken koop ik dan zo veel’’, vervolgt hij. ,,Ook dingen die ik niet eens wil. Ik heb toen heel veel uit de rekken gepakt, voor 40.000 euro, zo bleek bij de kassa. Toen ze me vroegen of ik dat wel kon betalen, werd ik zo boos dat ik ook nog heb geroepen: doe die hutkoffer daar er ook nog maar bij. In die winkel kom ik dus nooit meer.’’



Kleine, die gisteren zonder deelnemers aantrad in de finale van The voice of Holland, heeft zo veel kleding dat de spullen niet passen in 'slechts’ een inloopkast. De rapper neemt met zijn garderobe anderhalve slaapkamer in beslag. ,,En nee, alles hangt niet keurig op kleur. Mijn werkster ordent de boel twee keer per week. Ze wast en strijkt alles. Ik ben haar dankbaar, want het is er gewoon een zootje. Ik trek alles uit de rekken en hang het niet terug, maar leg het op de grond’’, zegt de rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet.



Lil’ Kleine, die donderdag zijn eigen kledinglijn Jorik lanceert, shopt graag en veel. ,,Ik kan spontaan een winkel binnenlopen en dan barst ik los. Als ik koopdrang heb, koop ik alles en daarna weer een tijdje niets.’’ Winkelen als remedie tegen een slechte dag herkent Jorik niet. ,,Dat heeft niets te maken met die zogenaamde misère die vrouwen aanzet tot kopen. Ik ga juist loos als ik heel vrolijk ben.’’



Jorik houdt van exclusieve spullen en zegt vaak ‘liever duur dan niet te koop’. Daar blijft de rapper achter staan. ,,Ik betaal liever veel geld voor iets dan dat ik het niet kan krijgen.’’ Dat maakt hem naar eigen zeggen niet verwend. ,,Verwend word je door een rijke papa, maar je kunt jezelf niet genoeg verwennen.’’