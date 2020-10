Lil’ Kleine in verliefde sferen en Loiza brengt ode aan ouders

Video DI-RECT viert 20-jarig jubileum en lanceert nieuw album

9 oktober Na singles Soldier On, Devil Don't Care en Color brengt DI-RECT vandaag zijn nieuwe album Wild Hearts uit. Het negende album is grotendeels in coronatijd is opgenomen en is er eentje waarop de band een andere kant van zichzelf wil laten zien. Het moest vooral een album worden dat in tekst en geluid cohesie laat zien, vertelt zanger Marcel Veenendaal aan het ANP.