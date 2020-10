Lil Kleine is geen kleine meer en Fred van Leer verandert in een suikerspin

Regisseur Ricky Gervais vol lof over Klem: ‘Briljante serie’

14 oktober De Britse regisseur en komiek Ricky Gervais heeft vanavond in een livestream de Nederlandse serie Klem de hemel in geprezen. Gervais noemde het acteerwerk en het plot onder meer ‘geweldig’. Klem-actrice Georgina Verbaan ontdekte het filmpje en is door het dolle heen. ‘Bedankt voor je mooie woorden’, reageert ze.