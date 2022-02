Lil Kleine niet meer welkom bij Ziggo Dome-shows Tino Martin: ‘Het is over en uit’

videoTino Martin wil niet meer samenwerken met Lil Kleine nu de artiest ervan wordt verdacht zijn vriendin Jaimie Vaes te hebben mishandeld. De rapper zou in mei te gast zijn bij de concerten van Martin in Ziggo Dome om hun duet Gabber te zingen, maar is niet meer welkom. ,,Van vrouwen blijf je af’’, zegt Tino vandaag bij Mattie Valk en Marieke Elsinga op Qmusic.

Tino kwam tot het besluit toen hij de beelden zag die afgelopen week verschenen op het juice-kanaal van Yvonne Coldeweijer. Daarop lijkt Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, zijn vriendin aan haar haren uit de auto te trekken en haar hoofd tussen het portier te klemmen. ,,Ik zat samen met mijn vriendin te kijken en ik zeg: wat een lul zeg. Daar kan je niet omheen’’, aldus Tino.

Het is voor de zanger nu ‘over en uit’. ,,Ik ga me er wel duidelijk over uitspreken. Ik heb thuis geleerd: aan vrouwen kom je niet. Ik ben door drie vrouwen opgevoed, twee zussen en mijn moeder. Die hebben dat bij mij er wel ingestampt hoor, dat is echt een no go. Dat kan echt niet.’’

Er zijn volgens Martin ‘alleen maar verliezers’ in deze situatie. ,,[Jorik] kan zichzelf niet in bedwang houden, voor [Jaimie] is het ook niet leuk, voor het kind is het niet leuk’’, verwijst hij naar Lío (3), het zoontje van Lil Kleine en Vaes.



Volledig scherm De coverfoto van de single Gabber. © PR/Studio One Records

‘Voordeel van de twijfel’

Het duet van Tino en Lil Kleine kwam vorig jaar uit, enkele maanden nadat de rapper was gearresteerd op Ibiza omdat hij Jaimie Vaes zou hebben mishandeld in hun hotel. Die zaak werd uiteindelijk geseponeerd, maar Tino kreeg naar eigen zeggen soms wel de vraag waarom hij nog een nummer met Lil Kleine uitbracht. Hij gaf zijn collega ‘het voordeel van de twijfel’, bekent hij nu.

,,Die plaat lag klaar, ik vond die plaat ontzettend gaaf, ik was trots op die plaat’’, legt Tino uit. ,,Ik heb hem ook grotendeels zelf bedacht, het arrangement en ook een stuk tekst. Toen dat aan de hand was op Ibiza, hebben wij samen met het management het lied nog drie maanden in de vriezer gezet. Omdat ik wilde aankijken wat er ging gebeuren.’’

Quote Een maand later zag ik ze hand in hand over het strand in Dubai lopen, al kussend en heel vrolijk door het leven. Toen dacht ik: die plaat kan gewoon uit Tino Martin

Lil Kleine werd uiteindelijk dus niet vervolgd. ,,In afwachting bleek dat zowel Jorik als Jaimie zeiden: het is helemaal anders gegaan, het is en blijft een gerucht en er klopt helemaal niks van’’, verwijst Tino naar een gezamenlijke verklaring van het stel. ,,Een maand later zag ik ze hand in hand over het strand in Dubai lopen, al kussend en heel vrolijk door het leven. Toen dacht ik: die plaat kan gewoon uit. Dan is het gewoon klaar. Toen heb ik het eigenlijk een beetje het voordeel van de twijfel gegeven.’’

Vrij, maar OM in beroep

Lil Kleine werd zondagavond aangehouden op verdenking van zware mishandeling en/of mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. Nu zou hij dus zijn vriendin Jaimie Vaes hebben mishandeld. Het onderzoek loopt nog, in afwachting daarvan kwam de rapper woensdag vrij. Het Openbaar Ministerie is tegen die vrijlating in beroep gegaan.

Na het nieuws over de arrestatie liet jongerenzender FunX weten voorlopig geen muziek meer te draaien van de artiest. Streamingplatform Spotify verwijderde zijn nummers uit de samengestelde playlists en drankmerk Fiorito stopte definitief de samenwerking.

