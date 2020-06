Lil’ Kleine viert eerste verjaardag van zoontje en Robin Martens deelt sexy liefdeskiekje

Video Jeugd­vriend deelt smakelijke anekdotes over Rutte: Mark was een ‘nerd’ en ‘zij had alléén oog voor hem!’

11:05 Hoe premier Mark Rutte vroeger was? Jeugdvriend Lodewijk Dekker vertelde daarover op geestige wijze aan tafel bij Beau, op RTL 4. De twee kennen elkaar al sinds hun middelbareschooltijd. ,,Het begrip nerd was nog niet uitgevonden, maar is toen ontstaan.”