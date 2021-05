Lil' Kleine voorlopig niet te horen op FunX

De muziek van rapper Lil’ Kleine is voorlopig niet meer te horen op FunX, het urbanradiostation van de NPO. Aanleiding voor het besluit is het vermeende geweldsincident tussen de rapper en zijn vriendin Jaimie Vaes op Ibiza.

Het is nog onduidelijk of de boycot tijdelijk of permanent is. ,,We volgen het nieuws en gaan komende tijd even kijken hoe we hier op lange termijn mee omgaan’’, aldus een woordvoerder tegen Het Parool.

FunX is de eerste radiozender die dit besluit neemt. Bij de andere radiozenders van de publieke omroep speelt het onderwerp minder, omdat ‘bijvoorbeeld Radio 4 en Radio 5' zijn muziek toch al niet draaien vanwege de aard van de zenders, aldus de woordvoerder.

Het nieuws over de vermeende mishandeling lijkt verder weinig gevolgen te hebben voor de artiest, die eigenlijk Jorik Scholten heet. Zijn optreden bij het City of Dance-festival in Middelburg gaat in juli bijvoorbeeld door, laat de organisatie aan deze site weten. Vooralsnog blijft hij ook hoofddocent bij het online-platform Street Academy, waar hij colleges geeft over persoonlijke ontwikkeling.

Voor Talpa, waar Scholten het gezicht is van jongerenplatform New Wave, staat het nieuws ook los van zijn werk. ‘We hebben berichten in de media gelezen. Dit is een zaak tussen Lil’ Kleine en zijn vrouw, daar spelen wij geen rol in’, aldus een woordvoerster. Het limoncellomerk Fiorito, waar Scholten samen met zijn manager Nathan Moszkowicz mede-eigenaar van is, liet vanochtend weten nog niets te kunnen zeggen over eventuele gevolgen voor die samenwerking.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: