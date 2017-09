Lil Wayne ontslagen uit ziekenhuis

Nadat duidelijk werd dat de rapper in het ziekenhuis lag, kwam een geruchtenstroom op gang over de reden van de ziekenhuisopname. Zo zou overmatig alcoholgebruik de oorzaak zijn. TMZ meldt dat dat niet de reden is. Lil Wayne had de afgelopen weken namelijk een overvol schema, met optredens, feesten en opnames in de studio. Het hectische leven zorgde ervoor dat hij niet meer aan slapen toekwam.



Op doktersadvies neemt Lil Wayne de komende twee weken rust. Op 23 september staat zijn eerstvolgende optreden op de planning. De verwachting is dat de rapper dan zijn rentree maakt op het podium. Lil Wayne kampt al jaren met toevallen die bij bepaalde vormen van epilepsie voorkomen. Vorig jaar moest zijn privéjet nog twee keer achter elkaar een tussenlanding maken, omdat hij onwel was geworden.