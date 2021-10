Limp Bizkit komt dit weekend na tien jaar met nieuw album

De eerste officiële single van Still Sucks, Dad Vibes, is vorige maand al uitgebracht. Ook het nummer Endless Slaughter uit 2014 staat volgens muziekblad NME op de plaat. Limp Bizkit, bekend van hits als Take A Look Around, My Generation en Behind Blue Eyes, heeft de afgelopen tien jaar veel tijd in de studio doorgebracht maar een album bleef tot dusver uit. Volgens gitarist West Borland kwam dat doordat frontman Fred Durst niet blij was met de nummers die werden opgenomen. ,,We hebben vermoedelijk iets van 35 liedjes opgenomen”, vertelde de muzikant eerder in een interview.