Linda de Mol beperkt douchen tot maximaal één minuut

Naast het korter douchen bespaart Linda (54) komende week ook op andere luxe extraatjes. ,,Ik ga deze week de bloemen in huis overslaan. Hoe gezellig ik dat altijd ook vind, ik kan daar best een weekje zonder", zegt ze aan de vooravond van de actieweek die duurt tot en met 7 november. ,,En ik ga meestal op donderdag uit eten of ik bestel wat, maar nu duik ik mijn vriezer in.”

Nicolette van Dam doet als ambassadeur van Unicef Nederland ook mee aan de actie. ,,Komende week ga ik zoveel mogelijk proberen thuis te koken”, zegt Nicolette. ,,In het weekend willen we nog weleens pizza's bestellen, maar dit weekend gaan we die juist zelf maken. Ik vind het heerlijk om met mijn dochters te koken en dat vinden zij ook leuk, ze helpen me graag in de keuken. Daarnaast gaan we er ook op letten dat we we niet alles buitenshuis gaan kopen. We nemen nu juist een lekkere snack mee voor onderweg als we ergens heen gaan, zodat we niet direct iets ter plekke hoeven te kopen.”

Linda de Mol heeft nog geen streefbedrag in gedachten. ,,Ik ga per dag kijken wat ik minder of anders kan doen en dan invullen wat ik daar ongeveer mee bespaar. Aan het einde van de week is het dan voor mij ook wel spannend om te weten wat ik daar in totaal mee geminderd heb.”