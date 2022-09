Linda de Mol bespreekt ‘zware zomer’ en pinkt traantje weg tijdens opnames Miljoenenjacht

Linda staakte tijdelijk haar werkzaamheden nadat in januari bekend werd dat haar ex-partner Jeroen Rietbergen zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ondanks dat er in het programma niet veel tijd is voor persoonlijke gesprekken, stond ze toch stil bij haar afwezigheid. ,,Ze zei dat ze een heel zware zomer had gehad, maar dat ze aan haar fans heel veel steun had gehad. Ze heeft daarover echt haar dank uitgesproken’’, aldus deelnemer Matthijs in Jan-Willem Start Op.

Linda zou volgens Matthijs een staande ovatie hebben gekregen en moest zelfs een traantje wegpinken. ,,Ze zei: ‘ik had me voorgenomen om niet te gaan huilen, maar ik hou het niet droog.’’’ Over de slachtoffers van het Voice-schandaal is niet gesproken: ,,Ze hield het neutraal.”

Het wordt niet duidelijk of Linda's uitspraken aan het studiopubliek waren gericht, of ook aan de mensen thuis.

Ik hou van Holland

Nu Miljoenenjacht vanaf zondag weer te zien is, rijst de vraag of de tv-koningin zal terugkeren in haar andere paradepaardje, de spelshow Ik hou van Holland. Als het aan teamcaptain Jeroen van Koningsbrugge ligt wel. Hij is in gesprek met De Telegraaf ‘honderd procent’ zeker dat Linda ook hier ooit weer achter de desk zal staan: ,,Natuurlijk zie ik haar terugkeren.”

Rob Kemps neemt het SBS6-programma nu voor zijn rekening. ,,Ik ben op de winkel van Linda aan het passen”, zegt Kemps daarover in dat gesprek. Van Koningsbrugge vindt het overigens ‘te gek’ dat Kemps de vervanger van De Mol is. ,,Hij doet het fantastisch. Het voelt nu als Ik hou van Brabant. Het is kneitergezellig en heel relaxed.”

Linda is vanaf 2 oktober ook te zien in de nieuwe komedieserie Five Live. De serie vertelt het verhaal van de presentatoren en redactie van de populaire talkshow Five live, die elke vrijdagavond te zien is bij de (fictieve) commerciële zender Five. Linda de Mol kruipt daarvoor in de huid van presentatrice Sara Bannink (55), Waldemar Torenstra speelt de rol van presentator Roderik van Zuylen (49).

