Linda de Mol doet boekje open over bijzondere zwangerschapsverslaving

In de nieuwste editie van haar blad Linda. met als thema ‘De bevalling’, vertelt Linda de Mol zelf ook over haar zwangerschappen. In de bijbehorende backstage video op Instagram doet de 56-jarige Talpa-ster vast een boekje open over nesteldrang, gierende hormonen en haar zwangerschapsverslaving.

‘Je weet niet wat je weet niet wat je te wachten staat’, blikt Linda in de video terug op haar eerste zwangerschap. ‘Over de hele wereld krijgen miljoenen vrouwen baby’s. Weliswaar niet allemaal in even goede omstandigheden, maar dan moet het mij toch ook lukken?’

Haar zoon Julian (nu 23) kwam ter wereld via een keizersnee, omdat de hartslag van de baby daalde. Linda was blij dat ze ervoor had gekozen niet thuis te bevallen. ‘Ik wist meteen dat ik in het ziekenhuis wilde bevallen omdat ik daar in de beste handen ben. Als er dan iets is, hoef ik niet met gillende sirenes naar het ziekenhuis.’

Linda wilde bij de echo’s nooit weten of het een jongen of meisje zou worden, ze liet zich liever verrassen. En een verrassing was het, toen haar tweede een meisje bleek te zijn: Noa (nu 22). ‘Bij de tweede echo meende de vader van mijn kinderen een klokkenspel te hebben gezien. Dus ik had geen meisjesnaam. Wel een voor een jongen, Noah, met een H. Toen hebben we de H er gewoon afgelaten.’

Vrouwen die zwanger zijn kunnen trek krijgen in de gekste dingen. Denk aan haring met slagroom. Linda werkte zakken vol winegums naar binnen. ‘Echt overal lagen winegums. Ik kocht van die grote puntzakken en het moest allemaal op. Daarna nooit meer op. En nesteldrang. Ik bleef wassen, had alle cd’s gealfabetiseerd. Dan kwam Sander (Vahle, vader van Julian en Noa, red.) met een nieuwe cd en barstte ik in huilen uit want die paste niet meer tussen de P en de O. Hormonen doen echt gekke dingen met je’, besluit ze.

