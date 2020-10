Linda de Mol en Peter Paul Muller spelen wederom een setje in nieuwe film

De film gaat over een vriendengroep die een spelletje speelt waarin ze hun berichtjes moeten delen met de rest van de groep. Iedereen leert een andere kant van elkaar kennen, wat voor grote spanningen zorgt.



De regie is in handen van Will Koopman, die ook April, May en June en Gooische Vrouwen regisseerde. De film is een remake van het Italiaanse Perfetti Sconosciuti. De opnames beginnen half oktober en de film moet op 30 september 2021 in de Nederlandse bioscopen komen.