Linda de Mol heeft last van ‘rijkdomschaamte’

Gerard Joling zet streep door Goud & Nieuw-con­cert

19:17 Gerard Joling heeft zijn Goud & Nieuw-concert van volgende maand in de Ziggo Dome geannuleerd. In plaats daarvan geeft hij in de Amsterdamse concerthal nu twee shows in de zomer, op 5 en 6 juni, zo maakte de zanger vanavond bekend in RTL Boulevard.