Linda de Mol hoopt dat haar nieuwe quiz op SBS 6 meer dan 700.000 kijkers trekt

,,We hopen richting het miljoen te gaan”, aldus De Mol. ,,Maar ik hou met alles rekening. We staan tegenover Wie is de Mol?, waar 3 miljoen mensen naar kijken. Het heeft geen enkele zin die groep te bewegen naar ons te gaan kijken. Dus we moeten het hebben van de mensen die nooit in dat programma zijn gekomen.”