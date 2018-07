Linda de Mol: Ja, ik had wel eens een affaire

Bioscoopbe­zoek Nederland­se film flink gedaald

19:34 Het bioscoopbezoek aan Nederlandse films is de afgelopen vijf jaar met 36 procent gedaald. Deze 'zorgwekkende' trend constateert Filmdistributeurs Nederland (FDN) in een woensdag gepresenteerd rapport. De daling is opvallend omdat het aantal bezoeken aan buitenlandse bioscoopfilms in diezelfde periode met meer dan 30 procent is gestegen.