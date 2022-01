Linda de Mol legt werkzaamheden neer na Voice-schandaal, verbreekt relatie met Rietbergen

Rietbergen liet dit weekend weten te erkennen dat hij zich tijdens zijn jarenlange betrokkenheid bij het programma schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. ,,Ik heb contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsAppberichten uitgewisseld”, meldde hij dit weekend in zijn verklaring . Daarin stelde hij ook bij zijn gezin door het stof te zijn gegaan. Ook dankte hij Linda dat ze hem toen niet heeft laten vallen. In een statement dat Linda vandaag op haar eigen website naar buiten brengt, laat ze weten in een ‘verschrikkelijke nachtmerrie’ te zitten. ‘Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet’, schrijft ze.

Relatie verbroken

RTL en producent ITV besloten dit weekend The voice of Holland voorlopig niet meer uit te zenden nadat de redactie van het BNNVara-programma Boos op 12 januari een mail had gestuurd over aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rond The voice of Holland.



De zender wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. Rietbergen kwam uitgerekend in de derde editie, zo was al te zien op Videoland, uitgebreid in beeld. Tegen coach Ali B. is aangifte gedaan. Hij ontkent echter in alle toonaarden.