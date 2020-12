Linda de Mol over kritiek op interview met Rutte: ‘Ik ben geen journalist!’

De Mol, die zondag presentator Matthijs van Nieuwkerk en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag op haar bank ontvangt, voelt de kritiek op de komende aflevering (SBS 6, 20.00 uur) al aankomen. ,,Want D66 lag deze week onder vuur vanwege die Metoo-aantijgingen en daar hebben we het niet over gehad. Het was al opgenomen. Maar stel dat ik Kaag er wel naar gevraagd, dan had ik de reactie al kunnen uittekenen: ‘het wordt onderzocht, afschuwelijk als dit echt is gebeurd, dit mag niet nog eens gebeuren’. Bovendien, ik maak geen journalistieke show. Daar zijn de Op1's en de Jineks voor.”