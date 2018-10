Linda de Mol verspreekt zich: 'Johnny en Anouk trouwen volgende week'

,,Het is niet zo dat we de deur bij elkaar plat lopen, want we zijn heel druk. Maar volgende week zijn we weer allemaal bij elkaar, want Johnny gaat dan trouwen, eindelijk", zei de 54-jarige blondine. Het lijkt erop dat De Mol zich heeft versproken, aangezien Johnny en Anouk de huwelijksdatum geheim wilden houden.



Volgens De Mol duurde het even, maar heeft Johnny nu eindelijk de juiste dame aan de haak geslagen. ,,Hij heeft wel een hele, hele leuke. Een hele, grote, leuke, goeie vis."



Het neefje van de Mol liet eerder weten dat de bruiloft in het buitenland zou plaatsvinden. Het zou gaan om een locatie waar de familie veel waarde aan hecht.