Linda Hakeboom klaar met chemotherapie: ‘Heel maf’

1000ste aflevering Verslaafd aan Binnenste­Bui­ten: ‘Mijn man is helemaal weg van boswachter Marieke’

18:07 Huis, tuin, kook- en natuurtips: ze komen elke werkdag voorbij in het KRO-NCRV-programma BinnensteBuiten. Morgen is de duizendste aflevering te zien. Het zorgt net na etenstijd voor een burgerlijk kijkmomentje, en dat is juist wel lekker in deze tijd, concluderen twee kijkers.