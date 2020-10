Linda Hakeboom start met chemotherapie: ‘Het maakt me ziek en beter’

De presentatrice, onder andere bekend van het programma RamBam en de docuserie Linda’s Mannen, kreeg in augustus de diagnose borstkanker. Later bleek dat ze ook uitzaaiingen heeft. Hoewel Hakeboom positief in het leven staat, stelt ze in de filmpjes die ze vanochtend deelde dat ze verdrietig en ‘compleet in de war’ wakker werd. Dat heeft alles te maken met haar eerste chemotherapie, waar ze vandaag mee start.



,,En hoe het nu gaat, is echt heel bizar. Ik werd vanochtend compleet in de war wakker. Het voelt een beetje alsof ik ga bungeejumpen en naar een groot gapend gat kijk en de angst om daar in te springen, dat is wat ik nu voel. En gewoon verdrietig. Dat ik heel ziek ga worden en tegelijkertijd beter. Het is moeilijk te beschrijven allemaal. Nou ja, daar gaat ‘ie dan”, vertelt ze zichtbaar geëmotioneerd in de video’s.



Hakeboom drukt haar volgers op het hart dat het heel belangrijk is om jezelf te laten checken. ,,Want waar ik nu doorheen ga... als je te laat bent: bespaar het jezelf alsjeblieft”, benadrukt ze.



Fans van de presentatrice steken haar een hart onder de riem bij een foto die ze vandaag heeft geplaatst. Daarop is te zien hoe ze aan het infuus ligt. ‘Komt goed’, verzekert ze haar volgers.