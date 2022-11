Linda levert geen foto in en Trijntje krijgt aangepaste opdracht: ‘Ik moet van ver komen’

Het perfecte plaatje Het Perfecte Plaatje was gisteravond een stressvolle aflevering voor meerdere kandidaten. Voor de ogen van 930.000 kijkers leverde Linda Hakeboom géén foto in en Trijntje Oosterhuis moest een aangepaste opdracht krijgen.

De aflevering wordt direct afgetrapt met een lastige opdracht. De kandidaten moeten een foto maken tijdens het afscheidsconcert van Kensington. Filemon Wesselink heeft het er maar moeilijk mee. Door alle mensen om hem heen die alle kanten op bewegen, waar hij ‘niet om heeft gevraagd’. Toch heeft Trijntje Oosterhuis tijdens deze al moeilijke opdracht een ietwat groter probleem: terwijl Kensington in de ZiggoDome staat heeft Oosterhuis zélf een optreden ergens anders. Als oplossing mag zij na het concert van de band een foto maken. ,,Gelukkig, want ik dacht al: hoe gaan we dat doen?”, reageerde de zangeres blij.

Filemon Wesselink kreeg ondanks alles stress uiteindelijk een 8 voor zijn foto, Linda Hakeboom werd beloond met een 7, Tina de Bruin kreeg een 6,8, Geraldine Kemper een 6,7 en Trijntje kreeg een 5. ,,Ik moet van ver komen”, reageerde Oosterhuis op het teleurstellende resultaat. ,,Maar ik ga er wel voor.”

Angst voor beestjes

Ook de tweede opdracht blijkt een lastige: de kandidaten moeten een macro-foto van insecten maken. Het lukt Tina de Bruin maar moeilijk om zich over haar angst voor beestjes heen te zetten en Geraldine raakte in de stress omdat ze haar dag niet had. Trijntje Oosterhuis probeert er uiteindelijk maar het beste van te maken en probeert de insecten te lokken door voor ze te zingen.

Linda Hakeboom kon door ziekte niet aanwezig zijn bij de opdracht en besluit geen foto in te leveren. ,,Ik had een ouderwetse griep,’’ vertelde ze bij de jurybeoordeling, waar ze wel aanwezig was. ,,Ik hoop natuurlijk niet dat ik eruit hoef vanwege dit, maar we gaan het zien.”

Bij de beoordeling krijgt Hakeboom te horen dat ze nog niet naar huis hoeft. Ze krijgt 0 punten van de jury, wat haar gemiddelde op 3,5 brengt, zelfs nog lager dan het gemiddelde van een 5 dat Trijntje heeft gescoord. Toch was er goed nieuws voor Hakeboom. De jury besluit de ‘safe’ in te zetten, waardoor een kandidaat niet naar huis hoeft. ,,We hebben het besluit genomen. Sorry Linda, we nemen onze safe niet mee naar volgende week. Dus je blijft. We houden je er heel graag bij, we zien zoveel potentie in jou. Het zou heel raar zijn om jou naar huis te laten gaan.” Alle kandidaten zijn door naar de volgende ronde.

