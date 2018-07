‘Lindsay Lohan filmt nieuwe realityserie in Europa’

Lindsay vertelde The New York Times vorige maand al dat ze plannen had voor een realityshow. Volgens Page Six komt die er nu, hoewel nog niet bekend is wanneer de serie op de buis komt.

De show, die wordt gemaakt door het team achter successen als Keeping Up With The Kardashians en Road Rules, gaat over Lindsays leven als zakenvrouw in Griekenland. De gevallen actrice opende eerder dit jaar haar Lohan Beach House op Mykonos. Volgens geruchten heeft ze ook plannen voor een strandclub op Rhodos.