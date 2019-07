Lion King passeert in recordtijd 600.000 kaartjes

Dat blijkt uit de cijfers van de Nederlandse bioscopen. The Lion King vestigde dit weekend in de Nederlandse theaters al diverse records. De film doet niet alleen in Nederland goede zaken; in de VS bracht The Lion King afgelopen weekend bijna 200 miljoen dollar op.



De remake vertelt het verhaal van leeuwtje Simba dat is voorbestemd zijn vader Mufasa op te volgen als koning van de savanne. Als zijn vader echter overlijdt en zijn oom Scar de troon opeist, vlucht Simba weg om in een ver land een nieuw leven op te bouwen.



De animatiefilm uit 1994 geldt als een van de grote Disney-klassiekers. Regisseur Jon Favreau maakte een digitaal geanimeerde remake die er dankzij de modernste technieken levensecht uitziet. De liedjes van Elton John en Tim Rice keren terug in de film; wel heeft Beyoncé een nieuw extra nummer gemaakt.



De belangrijkste stemmen in de nieuwe versie zijn ingesproken door Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen en James Earl Jones. De remake is nu te zien in 140 Nederlandse bioscopen.