Little Britain blijft op NPO Start ondanks blackface-sketches

De NPO gaat wel met omroepen in gesprek over oudere programma’s. ,,De VPRO is van mening dat er een zorgvuldig gesprek moet plaatsvinden dat zich niet moet beperken tot één satirisch programma, om vervolgens een weloverwogen keuze te kunnen maken", laat een woordvoerder van de omroep weten. ,,De VPRO gaat dat gesprek samen met de NPO graag aan met makers, publiek en de sector.”



,,Bij satire is uitvergroting en het gebruik van vooroordelen en stereotyperingen een stijlmiddel dat balanceert op het scherp van de snede’’, vervolgt de woordvoerder. ,,Gelet op de wereldwijde roep om institutionele discriminatie en racisme tegen te gaan, vinden wij ook dat bepaalde sketches uit Little Britain niet meer passen in de wereld van vandaag.”



De VPRO wil naar eigen zeggen ‘constructief bijdragen aan het denken over maatschappelijke ontwikkelingen’. ,,Dat leidt tot nieuwe inzichten, zeker ook als het gaat over onze eigen programmering. De VPRO wil onderzoeken hoe moet worden omgegaan met het audiovisuele erfgoed en dan in het bijzonder rond het genre satire. Dit vergt een zorgvuldige afweging die niet alleen in het licht van één satirisch programma is te maken.”