Little Mix-zangeres Perrie Edwards bevallen van eerste kind

‘Welkom op de wereld, lieverd. 21/08/21', schrijft Edwards onder de foto’s. Daarop zijn slechts een voetje, handje en oor van het kind te zien. Hoe de baby heet en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend.

In mei maakte de zangeres haar zwangerschap bekend, enkele dagen nadat Little Mix-collega en goede vriendin Leigh-Anne Pinnock ook hadden bekendgemaakt in verwachting te zijn. Pinnock heeft nog niet gezegd of ze al bevallen is.