LIVE | Charles morgen pas formeel uitgeroepen tot koning, vlag halfstok bij Buckingham Palace

The Streamers ook in Olympisch Stadion als livestream; Flemming en Jacqueline Govaert als gasten

Wie geen kaartje heeft kunnen krijgen voor een van de optredens van the Streamers in het Olympisch Stadion in Amsterdam, kan gerust zijn. Net als bij de eerdere shows komt er een gratis livestream. De show van zaterdag 17 september wordt in de huiskamers gebracht.

7:30