LIVE | Mattie en Domien aangekomen in Escape Room, maar waar zijn Marieke en Bram?

Na boosheid volgt nu tegenzet van fietsen­merk Peloton op sterfscène Sex and the Ci­ty-re­boot

Fietsenmerk Peloton heeft handig ingehaakt op een grote twist in de eerste aflevering van And Just Like That..., de reboot van Sex and the City. Daarin sterft een personage na een ritje op een van de spinningfietsen van het merk, maar in een spotje dat Peloton zondag als reactie op social media deelde is deze persoon weer springlevend.

13 december