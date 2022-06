LIVE | Oordeel in smaadzaak tussen Depp en Heard, rechter stuurt jury terug na ontbreken informatie

De rechtszaak tussen Hollywoodsterren Johnny Depp en Amber Heard draaide om een essay dat de actrice in 2018 schreef voor The Washington Post, naar eigen zeggen als slachtoffer van huiselijk geweld. Ze noemt Depp, met wie ze tussen 2011 en 2015 een relatie had, niet bij naam in het stuk, maar volgens de acteur is het overduidelijk dat het over hem ging. ,,Ik heb het recht om mijn verhaal te doen. Johnny had me lang genoeg mijn stem ontnomen”, verklaarde Heard in de rechtbank.