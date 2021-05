LIVE | Utrechtse Stefania (18) flikt het en bereikt finale Songfestival!

George Kooymans en rapper Snelle winnen Buma Awards

14:13 George Kooymans en Barry Hay zijn vandaag in de prijzen gevallen bij de online-uitreiking van de Buma Awards Music in Media. Zij werden bekroond met een award in de categorie Beste Sync voor het gebruik van het lied Radar Love in de Amerikaanse miniserie Mrs America, over vrouwenemancipatie in de VS.