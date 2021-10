Loeki de Leeuw komt vaker op tv én op sociale media

Er is zelfs overwogen Loeki op de radiozenders in te zetten. ,,Daar hebben we recent al als verandering de Ster-stem ingevoerd”, legt de woordvoerder uit. ,,Voorlopig zetten we Loeki visueel in. Al sluiten we niet uit dat zo’n stap in de toekomst alsnog wordt heroverwogen.” In de jaren tachtig lagen in de platenzaken ook elpees en cassettebandjes met verhalen over de avonturen van Loeki.