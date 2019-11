Loes Luca: Ik heb tot mijn 62ste jointjes gerookt, elke avond eentje

Waylon hengelt ‘Stef met de sexy stem’ binnen in zijn team

29 november De 26-jarige Stef Classens uit Amsterdam kreeg het vanavond voor elkaar om de vier gewilde rode stoelen om te laten draaien in The Voice of Holland. Stef vertolkte het nummer Someone You Loved van Lewis Capaldi en maakte diepe indruk met zijn optreden. Coach Waylon merkte overigens nog iets anders op aan Stef zijn stem. ,,Ik ga iets raars zeggen misschien, maar bij tijd en wijle klonk je énorm sexy.”