Lof voor Kim (32) na Lingo-deelname ondanks dyslexie: ‘Ging bijna van m’n stokje’

‘Moeter’, ‘munet’, ‘tourpet’: Kim bleef het maandag en gisteren proberen, maar haar onbestaande taalvondsten werden keer op keer afgekeurd door de bekende scheidsrechter JP. Heel kwalijk kon SBS 6-presentator Jan Versteegh het haar niet nemen, want De Vries is woordblind.



Ze werd in het programma vergezeld door Marina Tijssen-Van Wijngaarden (32) uit Den Helder, al achttien jaar haar beste vriendin. Het tweetal was opgegeven door een vriend, die hen wel geschikt vond voor televisie. Marina was meteen enthousiast, Kim een stuk minder. Ze hoopte stiekem zelfs dat ze de testjes vooraf, zoals een grammaticatoets, niet zou overleven.



,,Ik dacht: dit wordt helemaal niks. Ik ben zo dyslectisch als wat’’, lacht Kim, aan de telefoon net zo stuiterend als in de show. Tot haar eigen verbazing lukte het toch en stond ze ineens in de studio, voor het oog van ruim 600.000 kijkers thuis. Het was best een stap. ,,Ik stel mezelf kwetsbaar op; ik kan nog geen goed bericht schrijven. Voor de opnames ging ik bijna van m’n stokje.’’

Respect

Dankzij Marina en Jan voelde Kim zich uiteindelijk toch op haar gemak. Op steun van de man die haar had opgegeven hoefde ze overigens niet te rekenen, want die was ten tijde van de opnames toevallig op vakantie.



Hoewel het duo behoorlijk de mist in ging met hun spelling, wisten ze de aflevering van maandag toch te winnen. Dat leverde hen niet alleen 2500 euro prijzengeld op, maar ook complimenten op sociale media. ‘Respect voor deze vrouw. Ze durfde toch maar mooi mee te doen’, luidde een van de honderden reacties. En: ‘Heb twee kinderen met dyslexie en weet hoe moeilijk spellen is! Fantastisch dat ze heeft meegedaan.’

Quote Mijn telefoon loopt vast, zo veel reacties zijn er. Ik waardeer het enorm Kim de Vries

Prijzengeld