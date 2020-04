Logo Eurovisie Songfestival valt in de prijzen

Het Eurovisie Songfestival zou in mei in Nederland worden georganiseerd, omdat Duncan Laurence er vorig jaar in Tel Aviv met de winst vandoor ging. Het evenement gaat dit jaar vanwege het coronavirus niet door en wordt vervangen door een eenmalige Eurovisie-uitzending Eurovision: Europe Shine A Light op 16 mei, de dag waarop de finale in Rotterdam Ahoy stond gepland. Tijdens de uitzending worden de 41 deelnemers van het geannuleerde songfestival in de spotlight gezet. Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de show vanuit Hilversum.



Rotterdam wil in 2021 alsnog gaststad zijn van het Eurovisie Songfestival. Het is nu wachten op de omroepen in Hilversum, die volgende maand een besluit nemen.



De Nederlandse inzending, Jeangu Macrooy, stond er bij de wedkantoren al die tijd niet al te best voor. Sinds de release van zijn liedje Grow bleef hij hangen in de middenmoot.