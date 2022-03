Loiza geniet van de liefde en Olcay neemt Ruud na het ziekenhuis mee naar burgertent

update Lil Kleine zit de komende veertien dagen weer vast

Lil Kleine moet toch weer de cel in, dat is het oordeel van de rechtbank in hoger beroep tegen de schorsing van zijn voorlopige hechtenis. De raadkamer ziet voldoende ernstige bezwaren om hem langer vast te houden voor poging tot zware mishandeling. De rapper blijft de komende veertien dagen in voorlopige hechtenis.

