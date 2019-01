Loiza Lamers laat haar transplanteren om litteken na oud ongeluk

Loiza vertelt in een YouTube-filmpje vandaag openhartig over de ingreep, nadat talloze fans hadden gevraagd waarom ze een pony had laten knippen. In de video onthult de blondine haar haargrens, waar een onbekend soort stalen rek op viel toen ze vijf jaar was. Het ding schaafde een stuk vel weg en liet een groot litteken na, dat ver doorloopt over haar hoofd.



Lamers, die tijdens haar deelname aan Expeditie Robinson vaak vragen kreeg over haar haarlijn, besloot zich te laten behandelen in de Turkse privékliniek van een vriendin. Daar wordt de haargrens niet alleen gecorrigeerd, maar ook verlaagd.



