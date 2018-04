Loretta gespot als gangsta en Katja is de moeder van haar zusje

Daan Schuurmans kruipt in huid van straf­recht­ad­vo­caat

12:27 Acteur Daan Schuurmans gaat de hoofdrol spelen in Ik weet wie je bent, een nieuwe Nederlandse dramaserie over een strafrechtadvocaat. Andere grote rollen in de serie zijn voor Ariane Schluter, Sophie van Winden, Gaite Jansen, Jaap Spijkers, Alex Hendrickx, Ali Ben Horsting en Melody Klaver.