Loretta Schrijver geopereerd aan darmkanker: ‘Ben door een hel gegaan’

video Is er nog toekomst voor the Streamers? ‘Als een frituurpan nog werkt, ga je hem toch niet weggooien?

10:37 Hun derde optreden in De Kuip markeerde vorige maand het einde van een paar zeer succesvolle maanden voor the Streamers. Het gelegenheidscollectief in coronatijd stopte ermee nu ook het einde van de pandemie in zicht kwam. Toch broeden ze op iets nieuws, blijkt uit een video die ze vandaag publiceerden.