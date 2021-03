Louis Theroux maakt nieuwe Joe Exotic-docu

Voormalige dierentuin-eigenaar Exotic, die in het echt Joseph Maldonado-Passage heet, kwam in 2011 al voor in Theroux’ docu America’s Most Dangerous Pets. Hij zit op dit moment een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een moord op zijn aartsvijand Carole Baskin en voor dierenmishandeling. De Netflix-reeks van vorig jaar richtte zich daarop.

Theroux’s nieuwe documentaire voor BBC 2 - met de titel Louis Theroux: Shooting Joe Exotic - diept het leven van Exotic verder uit en is een vervolg op het verhaal uit 2011, zegt hij tegen The Hollywood Reporter. ,,Ik heb een dag of acht, negen gefilmd in het park in 2011, in drie verschillende bezoeken. Ik was vergeten hoeveel materiaal ik had tot ik het weer terugkeek tijdens de lockdown. Het was bijzonder om te zien hoeveel ik nog niet had gebruikt. Sindsdien is het verhaal alleen maar groter en vreemder geworden.” Theroux keert terug naar Amerika en bezoekt ook Exotics rivaal Carole Baskin.