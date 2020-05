Louis van Gaal: Ik heb een strategie ontwikkeld hoe ik oud wil worden met Truus

Van Gaal raakte zijn vader, broers, zussen en een schoonzoon op jonge leeftijd kwijt. Dat verdriet maakt dat Van Gaal en zijn vrouw, met wie hij in 2008 trouwde, bij zijn eigen einde stilstaat. ,,We hebben onze woonhuizen zo geselecteerd dat ze passen bij deze fase van ons leven, met de noodzakelijke faciliteiten en comfort’’, zegt hij in een interview met deze site.

De voormalig bondscoach, die in Portugal woont en een huis in Noordwijk bezit, vindt dat veel mensen hun afscheid voor zich uitschuiven. ,,Maar ik wil dat niet. Dat heeft te maken met het overlijden van Fernanda (die in 1994 na een kort ziektebed overleed, red.), de moeder van mijn kinderen. Wij hebben toen niet goed afscheid van haar kunnen nemen. Dat is het ergste wat er is. Dat zien en horen we nu ook van mensen die hun naaste hebben verloren door corona zonder afscheid te kunnen nemen. Ik wil voorkomen dat zoiets ook bij mij gebeurt.’’

Volgens Van Gaal heeft het meer te maken met ‘de gevoelsmens Van Gaal dan met de perfectionist’. ,,Laat ik het zo zeggen: ik heb alle voorwaarden gecreëerd en dat was niet makkelijk, want de wetgeving en de procedures zijn veel complexer dan iedereen denkt.’’ Met een lach: ,,Of het ook zo gaat gebeuren, weet ik natuurlijk niet. Dat heeft ook Louis van Gaal niet in de hand.’’

Het hele interview met Van Gaal is morgen op deze site te lezen.