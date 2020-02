Lowlands binnen vijf uur uitverkocht

Radio 10 diep door het stof na golf van kritiek op lied over coronavi­rus

16:08 Radio 10 is diep door het stof gegaan nadat het afgelopen week een satirische inhaker op het coronavirus liet horen. Op de melodie van ‘Wij vieren feest’ was de tekst ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ uitzond. Radio 10 en dj Lex Gaarthuis geven aan geschrokken te zijn van de reacties.