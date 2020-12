Lowlandsbaas: corona heeft nog jaren impact op festivalbranche

3FM Serious Request brengt 1.601.923 euro op voor Rode Kruis

24 december Serious Request: The Lifeline heeft dit jaar 1.601.923 euro opgeleverd. Het bedrag van de jaarlijkse inzamelingsactie van NPO 3FM werd donderdagavond bekendgemaakt op Vliegveld Twenthe, waar de dj's sinds vrijdag in lockdown zaten. Het is bijna 200.000 euro meer dan vorig jaar.