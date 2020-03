Lubach begint actie tegen ‘aan corona verdienend’ Rumag: ‘Triestste merk van de eeuw’

Arjen Lubach is voor het oog van 1,7 miljoen kijkers gisteravond in Zondag Met Lubach fel tekeergegaan tegen Rumag. Het Nederlandse bedrijf, dat online veel bereik heeft met grappig bedoelde teksten met puntjes tussen de woorden, probeert volgens Lubach een slaatje te slaan uit de coronacrisis en geld te verdienen met T-shirts die worden verkocht voor een goed doel.

Rumag ligt sinds afgelopen week flink onder vuur. Zo was er veel kritiek op de verkoop van mondkapjes door het bedrijf met teksten als ‘krijg de corona’, ‘coronalijer’ en ‘mondkappen nou’. Toen het bedrijf even later met T-shirts op de markt kwam voor het goede doel, zwol de kritiek verder aan. Arjen Lubach ging gisteravond nog een stap verder en hekelde de gehele bedrijfsvoering van de organisatie waarvan onder anderen Humberto Tan aandeelhouder is.



Zo liet Lubach zien dat het bedrijf geld verdient met teksten van anderen. Rumag zelf ontkent dat overigens niet; het bedrijf pakt regelmatig populaire teksten uit het Engels en vertaalt die. Maar ook de ‘wijnen, wijnen, wijnen’-uitspraak van Martien Meiland werd bijvoorbeeld gedrukt op T-shirts en flessen wijn. ‘Een grijs gebied', volgens het merk. Lubach: ,,Dat je nog niet gepakt bent, betekent niet dat het mag. En leuk dat je er juridisch mee wegkomt, maar het is nog steeds supertriest.”



Verwijzend naar campagnes bij bedrijven als Etos, noemde Lubach het bedrijf ‘gewoon een reclamebureau met iemand anders ideeën’. ,,Heel soms verzinnen ze iets zelf. Bijvoorbeeld hoe je geld kan verdienen aan een pandemie”, aldus Lubach. Hij verwees naar de verkoop van de mondkapjes, maar ook naar het T-shirt met de tekst ‘ik.geloof.in.jou.en.mij’. Dat werd uitgebracht nadat Chantal Janzen het nummer Avond van Boudewijn de Groot had gecoverd in De Wereld Draait Door en daarmee een snaar raakte bij kijkers. Tien euro van de opbrengst van ieder shirt zou gaan naar het Rode Kruis.

Volledig scherm Het shirt dat Arjen Lubach lanceerde. © VPRO

Tegenactie

Opvallend is echter dat voor het shirt zelf 15 euro moet worden betaald, dan nog los 10 euro als donatie wordt gerekend en dat de verzendkosten veel hoger zijn dan voorheen. De winst voor Rumag zou tussen de 35.000 en 55.000 euro bedragen, rekende zakenblad Quote vorige week al voor. In een reactie liet Rumag toen aan dat blad weten dat de winst minimaal zal zijn. En wat het over zou houden, beloofde het bedrijf te doneren.



Bij Lubach bestond daar grote twijfel over en daarom kwam hij met een tegenactie. ,,Wil je toch geld geven aan het Rode Kruis en niet hoeven rondlopen met T-shirts van het triestste merk van de huidige eeuw? Dan weet ik wel iets beters.” Lubach verwees naar een eigen website, waarop T-shirts met de tekst ‘ik geloof in jou en mij’ te koop zijn. Dit keer niet met puntjes, maar met komma's tussen de woorden.



De prijs van het T-shirt is dezelfde, alleen er gaat geen 10, maar 15 euro naar het Rode Kruis. Ook zijn de verzendkosten lager. Lubach: ,,Dus je betaalt minder en je loopt niet in een shirt van jattende binnenmutsen. Dat komt omdat niemand er iets aan verdient en de volledige winst dus naar het Rode Kruis gaat.” De actie is een succes: Lubag.nl had zelfs enige tijd problemen met bestellingen omdat de site overbelast was.

‘Geldhongerige praktijken’

Rumag reageerde zelf via Instagram op het item. Het bedrijf plaatste een plaatje met enkel de tekst: ‘Zondag.Met.Rumag’. De reacties onder het bericht zijn niet bijster positief. De reactie ‘of je verontschuldigt je gewoon voor je geldhongerige praktijken gedurende een pandemie? Schijtbedrijf.’ is het meest geliket en een oproep om het account te ontvolgen werd al door 2500 mensen leuk gevonden.



Zondag met Lubach zette met de 1,7 miljoen kijkers gisteravond weer een topscore neer op NPO 3. De satirische talkshow belandde daarmee op de derde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Boer Zoekt Vrouw staat bovenaan die lijst met 3,5 miljoen belangstellenden. Het Achtuurjournaal completeert de top drie met 3,3 miljoen nieuwsgierigen.