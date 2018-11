Lubach bij Seth Meyers: 'Janine dumpte mij op dak Rockefeller’

Arjen Lubach (39) heeft in Amerika een enerverende avond achter de rug. De presentator was te gast in Late Night van talkshowhost Seth Meyers, die erg gecharmeerd van Lubach is. De Nederlander sprak onder meer over het feit dat hij het niet altijd leuk vindt op straat herkend te worden.

Volgens Lubach staat zijn BN’er-schap hem steeds meer in de weg. ,,Ik doe Lubach nu vier jaar en het wordt steeds erger. Over straat lopen is meestal leuk, mensen zeggen leuke dingen. Maar ik was laatst in een bar in Amsterdam tijdens happy hour. Het was er druk, ik stond met mijn rug naar de bar toen een man erlangs wilde. Hij herkende me toen hij heel erg dichtbij me stond’’, haalde de presentator een memorabel moment aan. ,,Hij zei: Jij bent Arjen Lubach. Alsof ik dat niet wist, alsof hij dat moest herhalen.’’

De man in kwestie haalde zijn vrienden erbij, maar omdat het zo druk was hoorden ze hem niet. ,,Hij keek toen om zich heen, keek mij weer aan, gooide zijn armen opzij, drukte zich tegen mij aan en tilde me vervolgens op. Toen droeg hij me naar zijn vrienden toe om mij aan hen voor te stellen!’’, ging hij vol verbazing verder. ,,Zoiets gebeurt echt niet in New York.’’

Showrunner

Meyers kon Lubachs anekdote duidelijk waarderen en lachte hardop. De sfeer werd er nog beter op toen de Nederlander toegaf dat hij ooit gedumpt is op het dak van het Rockefeller Centre, het gebouw waar Late Night wordt opgenomen.

,,Ze is mijn beste vriendin nu, ze is hier nu’’, doelde Lubach op programmamaakster Janine Abbring, met wie hij zes jaar lang een knipperlichtrelatie had. ,,Toen we nog samen waren, zei zij: we gaan naar New York, ik ga het uitmaken op het Empire State. Dat was het raarste wat ik ooit had gehoord, maar we hebben het gedaan.’’ Omdat de rij voor het bekendste gebouw van New York te lang was, kwamen ze bij het Rockefeller terecht. ,,Nu is ze mijn showrunner, het was dus een goede keuze. Mijn huidige vriendin is ook best leuk.’’

Netherlands Second

Lubachs bekendste productie Netherlands Second kwam ook voorbij. ,,Je had al America First en de tweede plaats was blijkbaar open. Dus die hebben we geclaimd’’, grapte Lubach.

Meyers sloot af met de opmerking dat hij Nederland een warm hart toedraagt. De talkshowhost woonde jarenlang in Amsterdam voor zijn werk bij improvisatiecomedygezelschap Boom Chicago.

Late Night wordt sinds 2014 elke werkdag live vanuit New York uitgezonden. Er kijken gemiddeld 1,5 miljoen Amerikanen naar.