Lucille Werner: Geef regionale omroep vaste tv-zender

Tweede Kamerlid van het CDA en presentatrice Lucille Werner roept het kabinet op om te onderzoeken of de regionale omroepen een vaste tv-zender kunnen krijgen, bijvoorbeeld op tv-zender 10, om de vindbaarheid en zichtbaarheid te vergroten. Lucille Werner: ,,Regionale omroepen zijn van onschatbare waarde voor het nieuws om de hoek. Zij brengen het nieuws van de regio dichtbij haar inwoners. Onze regionale omroepen verdienen daarom een prominente plek op televisie. De regio is te zien, op tv-zender 10!’’

Het CDA zet zich in voor een pluriform en sterk medialandschap waarin er voldoende ruimte is voor regionale programmering. Naast het feit dat regionale- en lokale omroepen een belangrijke rol spelen in het brengen van nieuws over sport, cultuur en actualiteiten die dichtbij mensen in de regio staan, zijn zij ook van grote waarde voor het functioneren van de lokale democratie. De omroepen zijn belangrijk voor het controleren van gemeenten en provincies.