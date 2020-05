Lucille Werner: ‘Ik bel elke dag met tien vreemden die contact willen’

Hoe gaat het met je?

,,Normaal zeg je dan: goed, druk. Maar in deze tijd heeft opeens iedereen een echt antwoord op deze vraag. Ik mag niet klagen, ik zit met mijn man en zoontje van tien thuis. Hij is al acht weken niet naar school geweest en begint nu wel een beetje in de gordijnen te hangen. We proberen het zo aangenaam mogelijk te maken, ik kom nauwelijks in het gebouw van KRO-NCRV. Veel tv-programma’s zijn uitgesteld, ik zou meedoen aan The Passion, dat ging niet door. Ik zou ook te zien zijn in De schat van Nederland van Anita Witzier, dat is nu uitgesteld. Toch wil je soms echt even weg uit je kamer, van je eigen bankstel. Althans, ik wel. Met mijn broer en zijn kinderen hebben we onlangs een weekend twee stacaravans gehuurd op een totaal verlaten vakantiepark in Drenthe. Twee nachtjes, het voelde alsof we weken op vakantie waren geweest. Gelukkig schijnt de zon nu vaak en zien we daardoor wat meer de sunny side of life.’’