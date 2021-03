Lucille Werner verkozen in Tweede Kamer

De Kiesraad heeft vrijdag de einduitslag van de Kamerverkiezingen vastgesteld. Nu is het aan de Commissie Geloofsbrieven van de Tweede Kamer om te beslissen of de uitslag geldig is, en of Werner en de 149 andere aanstaande Kamerleden voldoen aan de voorwaarden. Ook moet Werner laten weten of ze haar zetel aanvaardt.