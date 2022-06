Lucinda Riley aan kop in de Bestseller 60, Marcel van Roosmalen naar derde plek

De geheimen van de kostschool is de enige detective van de vorig jaar overleden Lucinda Riley, bekend van de populaire serie De zeven zussen. De schrijfster stoot met haar nieuwe roman Kelly Weekers van de troon als aanvoerder van de lijst. De Kracht Van Keuze , het derde boek van voormalig Miss Nederland en life- en businesscoach Weekers, kwam twee weken geleden binnen op de eerste positie in de Bestseller 60.

Totaal is een verzameling van Van Roosmalens beste reportages van de afgelopen twintig jaar. De journalist, schrijver en columnist leefde in zijn podcasts al weken toe naar de lancering van zijn boek. Dat is enkele dagen nadat het in de verkoop is gegaan, dus hoog binnengekomen in de bestsellerlijst.