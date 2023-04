Ludieke knipoog Ajax naar hitserie Ted Lasso: groot spandoek op Londense pub

De serie Ted Lasso (te zien op Apple TV +) gaat over de fictieve Premier League-club AFC Richmond, een club die wel wat zaken gemeen heeft met Ajax. Richmond en Amsterdam delen hetzelfde kengetal 020 en beide clubs hebben AFC in de naam (officieel is het AFC Ajax).

Op een doek van 4 bij 4 meter, op de gevel van de The Crown & Anchor, een bekende Londense pub uit de serie, deelt Ajax een boodschap in de stijl en taal van de serie, die grote populariteit geniet en bezig is aan het derde seizoen. De belevenissen van de Amerikaanse footballcoach Ted Lasso die min of meer per ongeluk in de Premier League verdwaalt, leidden tot meerdere Emmy Awards en een officieel bezoek van de cast aan de Amerikaanse president Joe Biden.