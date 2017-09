‘Luierman’ George Clooney openhartig over ouderschap

Hij schept op dat hij onverwacht een ‘hele goeie luierman’ is geworden. Als de interviewer vraagt of er na de tweeling nog meer baby’s komen, schudt Amal Clooney het hoofd: ,,Ik ben 39 jaar. Ik was al vrij oud toen ik ze kreeg.” De mensenrechtenjurist beviel in juni van Alexander en Ella.

De verse vader vertelt dat hij het ouderschap heel spannend vindt. ,,Het eerste wat ik dacht was: ik hoop dat ik dit niet verpest.” Vooral de verantwoordelijkheid vindt hij heftig. ,,Je ben echt verantwoordelijk voor twee kinderen. Ik wil dat ze gelukkig zijn. Ik wil dat ze gevoel voor humor hebben. Ik wil dat ze interesses krijgen.” Maar het belangrijkste, aldus Clooney, is dat ze begaan zijn met andere mensen.

In het interview vertelt het echtpaar ook een vluchteling onderdak te hebben geboden. Een man uit Irak is ondergebracht in een huis dat het koppel heeft in de Amerikaanse stad Augusta. ,,Hij zat in een bus naar Mosul toen IS de twee chauffeurs doodschoot", vertelt George. De man wist te ontkomen en vluchtte naar de Verenigde Staten. De vluchteling studeert momenteel aan de Universiteit van Chicago.