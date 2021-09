Luisteraars 100% NL melden zich massaal om boete voor illegale show Theo Maassen te betalen

Volgens de huidige coronaregels mag het theater vanavond en morgen slechts twee derde van de zaal vullen. Alle 120 kaartjes per avond zijn echter al verkocht en na de drukbezochte Formule 1 in Zandvoort heeft het bestuur geen zin om bezoekers af te bellen. Als de zaal inderdaad vol zit, gaat de gemeente ‘handhavend optreden’, zei burgemeester Jos Wienen gisteren tegen deze site. Er gaan boa’s langs en een dwangsom van 2500 euro dreigt.

100% NL werd gisteravond al overspoeld met berichten van luisteraars die zeiden mee te willen betalen aan de boete. Toen dj Koen Hansen vanochtend vroeg of het publiek er nog steeds zo over denkt, kreeg het station volgens een woordvoerster ‘massaal’ positieve reacties. De zender benadrukt dat het geen actie of oproep van 100% NL is, maar als er een boete komt, brengt de zender de luisteraars wel in contact met het theater.

Dat kreeg naar eigen zeggen al sinds de aankondiging van de illegale plannen veel steun aangeboden van het publiek. Of de organisatie daadwerkelijk op het aanbod van de 100% NL-luisteraars ingaat, is niet duidelijk. De zegvrouw laat wel aan deze site weten dat het theater erg blij is met de actie. Over de boete maakte zij zich sowieso niet zo druk: ,,Dat zien we dan wel’’, zei Simone Lensink gisteren.

Quote We hebben nul afzeggin­gen gehad Simone Lensink, Theater de Liefde

Nul afzeggingen

Zij zou de boete enorm flauw vinden, aangezien over een kleine twee weken de regels veranderen en theaters weer de hele zaal mogen vullen. Volgens Lensink hebben zich al juristen gemeld die de boete willen aanvechten. ,,Ook bij een boete is het laatste woord er nog niet over gezegd’’, aldus Lensink. De bezoekers zijn unaniem enthousiast over het plan, stelde ze. ,,We hebben nul afzeggingen gehad.’’ Ook Theo Maassen zou ‘vierkant achter’ het besluit staan.

Ondanks het negeren van de regels zwoer theatervoorzitter Mylou Frencken dat alles de komende dagen zo veilig mogelijk verloopt. ,,We staan netjes te controleren bij de deur, je QR-code moet je meenemen (als vaccinatiebewijs), of je moet aantonen dat je pas getest bent.’’ Wie de CoronaCheck-app niet wil tonen, mag niet naar binnen.

De actie van Maassen werd met gejuich ontvangen bij collega’s als Diederik Ebbinge. Cabaretier Hans Teeuwen liet vandaag weten niet op te treden zolang de coronapas verplicht is. Volgens hem zijn niet ‘alle mogelijkheden’ onderzocht. ‘Ik kan er niet mee leven.’

